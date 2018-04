Proef eens een 'Mise en bouteille au garage' 07 april 2018

02u34 0

Marc Dewulf van wijngaard De Wulfgaard in de Diepestraat in Moorslede maakte voor het eerst een eigen wijn. Voor alle duidelijkheid: nog niet met druiven van de eigen wijngaard. Hij zorgt voor een toch wel heel opmerkelijk etiket met daarop 'Mise en bouteille au garage'.





Wijnmaker

"De wijn werd effectief gebotteld in de garage bij mij thuis", zegt Marc. "De opdracht kadert in mijn opleiding Wijnmaker aan Syntra West in Ieper. Het ging dus om een proef en niet om te verkopen. Ik heb een vijftiental flessen staan. Aan Syntra West volg ik het tweede jaar en had de kans om het eens te proberen met onze groep. Het was tof en het is goed gelukt."





Op schema

De Italiaanse druiven werden geleverd door de vereniging Wijnbouwers Oost-West en geperst op de wijnhoeve d'Hellekapelle in Loker (Heuvelland). Op de wijngaard De Wulfgaard zit ondertussen alles op schema. "De 800 wijnstokken zijn gesnoeid en overleefden de koude winter", aldus Marc, die samen met zijn vrouw Charlotte Loosveld in Rumbeke woont. "Ik hoop in 2020 mijn eigen wijn op de markt te brengen. Ondertussen kochten we achteraan een weide van zesduizend vierkante meter aan. Binnen drie jaar willen we daar onze wijngaard uitbreiden."





(DBEW, CDR)