PRO wil geen verkiezingsborden langs straten of voortuinen 31 januari 2018

02u49 0

De meerderheidspartij PRO wil samen met de andere vier partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober tot een akkoord komen om geen verkiezingsborden of aanhangwagens meer te plaatsen langs straten, in voortuinen en weiden. "Na enkele regenbuien en windstoten ziet alles er immers slordig uit. Sommige affiches belanden zelfs op de grond", aldus partijvoorzitter en gemeenteraadslid Filip Ameel. PRO stuurde een brief naar de andere partijen Visie, N-VA, STERK en Groep a. "De vorige keer namen er drie partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen deel en nu worden dat er vijf", zegt Filip. "Dat betekent dus ook meer verkiezingsborden." Als compensatie kan het aantal plaatsen met officiële gemeentelijke aanplakborden worden vergroot."