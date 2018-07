PRO stelt volledige lijst voor 02 juli 2018

02u36 0

De meerderheidspartij PRO stelde de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Er staan elf mannen en tien vrouwen op. Daarvan wonen er vijftien in Moorslede en zes in Dadizele. "We hebben een dynamische lijst, met allemaal mensen met dezelfde ideeën", geeft lijsttrekker en eerste schepen Ward Gillis aan.





PRO is een kartel van sp.a, Groen en onafhankelijken. Schepen Leen Uyttenhove staat op de tweede plaats. Nieuwkomer Eric Cosyn (Dadizele) krijgt de derde plaats. Stefanie Verbeke staat vierde. De vijfde plaats is voor postbode Nick Vandeginste. (DBEW)