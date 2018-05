PRO maakt lijsttrekker en lijstduwer bekend 24 mei 2018

02u44 0

Voorzitter Filip Ameel van meerderheidspartij PRO maakte de lijsttrekker en lijstduwer voor de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekend.





PRO trekt voor de derde maal op rij met eerste schepen Ward Gillis als lijsttrekker naar de kiezer. Ward Gillis zetelt sinds 1995 ononderbroken in de gemeenteraad. Zijn belangrijkste bevoegdheden in deze legislatuur zijn financiën, milieu en energie. Lijstduwer wordt OCMW-voorzitter Bart De Koning. Binnen het schepencollege neemt hij de bevoegdheden armoedebeleid, huisvesting en zorgbeleid voor zijn rekening.





De vorige keer telde Ward Gillis 913 voorkeurstemmen. "We zijn met onze volledige lijst zo goed als rond en hopen tegen de zomer alle kandidaten voor te stellen", aldus Ward Gillis. "Ongeveer de helft zijn nieuwe kandidaten." PRO stelde ook de nieuwe slogan voor. "We hebben gekozen voor een krachtige slogan: PRO werkt", zegt Filip Ameel. PRO is een kartel van sp.a, Groen en onafhankelijken. (DBEW)