Politie onderschept loslopende ezel 20 juni 2018

De politie onderschepte gisterenmorgen omstreeks 4.20 uur een loslopende ezel langs de Briehoekstraat in Moorslede. Een voorbijganger die het dier opmerkte, verwittigde de politie. Het dier bleek niet gechipt te zijn en dus was het een tijdlang onduidelijk wie de eigenaar ervan was. De politie plaatste een oproep via Facebook om de eigenaar op te sporen. Gisterennamiddag vond de politie hem dan toch werd de ezel teruggegeven.





(DBEW/AHK)