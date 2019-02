Politie gaat controleren in de Kleppestraat Erik DE Block

22 februari 2019

De politie gaat in de Kleppestraat in Dadizele vaker controles doen. Dat heeft schepen Jürgen Deceuninck (STERK) geantwoord op een vraag van fractieleider Veerle Demeulenaere (N-VA). Ze stelde zich vragen over de verkeersveiligheid aan de rotonde van de Kleppestraat-Sperredreef-Monseigneur Cardijnlaan. “Vooral op zondag negeren chauffeurs het eenrichtingsverkeer in een deel van de Kleppestraat bij het verlaten van de parking aan de overkant van Duponzoo”, zegt Demeulenaere. “Aan de rotonde wordt dan weer te snel en roekeloos gereden. Wie in de Kleppestraat rechtdoor moet, stopt niet altijd aan de rotonde, maar rijdt gewoon door. Automobilisten en fietsers die al op de rotonde rijden, moeten daardoor plots stoppen. Ouders durven hun kinderen niet alleen laten fietsen naar school of naar de jeugdbeweging.”

Demeulenaere pleit voor verkeersremmende maatregelen. “Gelukkig zijn er nog geen ongevallen gebeurd”, aldus de schepen. “De politie doet al controles in de Kleppestraat en gaat dat nu opdrijven. Ook op zondag. We gaan er geen verkeersdrempel aanleggen, want dat is bij de omwonenden niet populair en veroorzaakt overlast.”