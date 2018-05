Pastoor zegent Franciscustrappers voor pelgrimstocht naar Rome 17 mei 2018

Zeven zestigers vertrokken dinsdag op de Marktplaats voor een fietstocht naar Rome. Bedoeling is op weg naar de bekende plek in Italië gedurende twee weken in totaal 2.200 kilometer af te leggen en te eindigen met een publieke audiëntie bij paus Franciscus. Burgemeester Ward Vergote en het schepencollege kwamen de wielertoeristen aan het Lievensmonument uitwuiven. De fietsers kregen ook de zegen van pastoor André Monstrey. Tot de sportievelingen behoort Gino Werbrouck uit Moorslede. "Drie jaar geleden reden we naar Santiago de Compostela in Spanje", vertelt Gino (65). "We volgen de pelgrimsroute Franciscus. Gemiddeld leggen we dagelijks zo'n 150 kilometer af. Nabij de grens tussen Zwitserland en Italië zullen we in één dag slechts een kleine honderd kilometer fietsen. Daar moeten we immers zestig kilometer bergop. We zijn allemaal ervaren wielertoeristen, die al veel kilometers in de benen hebben."





De wielertoeristen kunnen onderweg steeds rekenen op begeleiding. Onder meer door de echtgenotes van Gino Werbrouck en Raf Depoorter uit Bredene. En de wielertoeristen kozen met de Franciscus Trappers alvast voor een originele naam.





De fietstocht naar Santiago de Compostela vertrok drie jaar geleden in Pittem. De afstand toen was 2.212 kilometer, vergelijkbaar met nu. De laatste kilometers door de bergen in Spanje waren de zwaarste. (DBEW)