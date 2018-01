Parking voor vrachtwagens 02u46 0

Het gemeentebestuur wil het gewezen containerpark in de Nijverheidslaan naast de polyvalente loods in Dadizele gebruiken als een parking voor vrachtwagens en auto's. De aanleg komt er dit jaar. "Binnenkort is er de aanbesteding", aldus schepen van Mobiliteit Pol Verhelle (Visie). "De plannen zijn klaar en de parking moet nog voor het verlof af. Er is een budget van 350.000 euro voorzien."





Er zal plaats zijn voor 10 tot 15 vrachtwagens. Chauffeurs van buiten de gemeente zullen niet worden toegelaten. Ook vrachtwagens met gevaarlijke stoffen niet. Toegang wordt voorzien met een badge. Die parking zal afgesloten zijn en er komt verlichting en camerabewaking. Er komt ook een parking voor 60 auto's en ook bromfietsen. De plannen voorzien ook groen en speelruimte. In Dadizele staan er nu vrachtwagens geparkeerd op onder meer wijk het Kapelleveld. Die parking stoort sommige bewoners. "Ze vroegen het gemeentebestuur om op die parking de openbare verlichting te doven", zegt Noël Verbrugghe (Groep a). "Het schepencollege gaat daar niet op in omwille van de veiligheid. Men is evenwel niet consequent want in andere wijken wordt de verlichting wel gedoofd." (DBEW)