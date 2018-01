Parket in beroep tegen vonnis fitnessmoord 20 januari 2018

Het parket van Ieper heeft beroep aangetekend tegen de straffen die begin deze maand werden uitgesproken tegen de drie belangrijkste beklaagden in de zogenaamde fitnessmoord. Tom Kerkhof, de hoofdverdachte in de zaak, werd toen veroordeeld tot vijf jaar cel.





Kerkhof was de man die Elias Keegan (20) uit Antwerpen doodschoot, die bewuste nacht van 14 op 15 augustus 2016 in Dadizele. Daar zou een drugsdeal plaatsvinden, tussen drie West-Vlamingen en evenveel Antwerpenaars. Op straat liep de zaak echter uit de hand toen bleek dat de Antwerpenaren eigenlijk de drugs wilden meenemen zonder te betalen. Eén van hen haalde een alarmpistool boven en sloeg met een matrak op de beste vriend van Kerkhof. Die trok op zijn beurt een vuurwapen. Elias Keegan slikte een kogel en overleed ter plaatse. De rechter oordeelde dat er van voorbedachtheid geen sprake was en dat de doodslag bovendien was uitgelokt. Tom Kerkhof, voor wie vijftien jaar cel had geëist, kreeg vijf jaar cel. Twee kompanen kregen lichtere straffen omdat ze niet medeplichtig zijn aan de doodstraf. Ook tegen hun veroordeling tekende het parket beroep aan. Een vierde, in wiens woning het gezelschap samenkwam, blijft buiten schot. (VHS)