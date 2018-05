Parkbanken voor 't Torreke 29 mei 2018

Het gemeentebestuur gaat parkbanken aankopen voor gemeentelijk domein 't Torreke in Dadizele. De kostprijs is geraamd op 16.800 euro. "Het is jammer dat nergens anders in de gemeente rustbanken zijn", reageert Noël Verbrugghe (Groep a).





"Je hebt daar wel een punt", reageert schepen Ward Gillis (PRO). "We willen langs de wandelroutes verschillende rustpunten inbouwen." Ook het Chirobosje krijgt zitbanken. (DBEW)