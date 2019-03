Park Mariënstede is terug open voor het publiek:

door storm gingen acht bomen tegen de vlakte Erik De Block

21 maart 2019

17u26 0 Moorslede Het park Mariënstede is terug open. Het was om veiligheidsreden gesloten wegens stormschade. Bijna twee weken geleden gingen acht bomen door de hevige rukwinden tegen de vlakte. Vorige maand moest het park ook al dicht nadat er een grote beuk omwaaide.

Na een overleg tussen onder meer het gemeentebestuur van Moorslede, het Agentschap Natuur en Bos, het landschapsarchitectenburo Bossaert en deskundige Eric Cosyns ging het park dus terug open. “De omgevallen bomen zijn echter wel nog niet verwijderd, maar deze vormen momenteel geen gevaar voor de veiligheid van de bezoekers”, aldus schepen Sherley Beernaert (STERK). “De komende dagen worden verschillende professionele boomsnoeiers aangesproken om het bos te ruimen.”

“Oorzaak van de schade is grotendeels het rooien van het Chirobosje in de buurt. Door het rooien daar van een groot aantal populieren kwamen de beuken volop in de wind te staan. Die beuken hadden geen diepe wortels en waren zeer gevoelig voor rukwinden.”

De renovatie vorig jaar van het Chirobosje was noodzakelijk want er stonden daar veel zieke en kaprijke populieren. Het Chirobosje wordt ook openbaar en één geheel vormen met het park Mariënstede.