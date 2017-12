Openbare verlichting uur minder lang gedoofd 02u40 0

Rita Leenknecht (Groep a) heeft tijdens de gemeenteraad een petitie afgegeven met ongeveer 300 handtekeningen van inwoners uit straten en wijken waar de openbare verlichting wordt gedoofd. Het schepencollege had intussen al beslist om de timing aan te passen. Voortaan wordt de openbare verlichting gedoofd van 23.30 uur tot 4.30 uur in plaats van 23 uur tot 5 uur. "We zijn verheugd dat we na herhaaldelijk aandringen onze slag hebben thuisgehaald. Dit is vooral goed voor de mensen die heel vroeg moeten werken", aldus Rita. Ze haalde nog aan dat burgemeester Ward Vergote (Visie) aanvankelijk tegen de aanpassing was. "Ik was er niet voor", geeft hij toe. "Van mij zou de openbare verlichting inderdaad langer gedoofd mogen worden." De burgemeester haalde bovendien ook uit naar Leenknecht. "Het doven van de openbare verlichting is een been waar je al een paar keer op hebt geknaagd", liet hij horen. "Het onveiligheidsgevoel bij de bevolking wordt door u aangewakkerd. Ik hoop dat u daarmee nu stopt." Leenknecht verwees echter ook naar de hulpdiensten die volgens haar tijdens oproepen 's nachts zomaar het huisnummer niet vinden of niet kunnen aflezen. "De hulpdiensten zijn uitgerust met een gps", reageert Ward Vergote. "En trouwens: mét openbare verlichting zijn de huisnummers in het donker ook niet te zien. En in veel gevallen staat de deur van het huis al open als de ambulance arriveert." (DBEW)