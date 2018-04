Opbrengst 'Ambiance Festival' voor goed doel 26 april 2018

02u27 0

In GC De Bunder vond in februari voor de eerste maal het 'Moorsleeds Ambiance Festival' plaats. Er waren optredens van De Romeo's, Luc Steeno, Def Dames Dope en Eveline Cannoot. De opbrengst was ten voordele van 'Kom op tegen kanker'. Aan een afvaardiging werd door de organisatoren een cheque van 1.789, 14 euro overhandigd. De eerste editie werd alvast een groot succes. De organisatoren van CLAM (culturele liberale activiteiten Moorslede) blikken dan ook heel tevreden terug.





(DBEW)