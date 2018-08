Onthaalmoeder Claire stopt na 24 jaar, maar houdt nog reünie 07 augustus 2018

02u41 0 Moorslede Onthaalmoeder Claire Dedene (58) wil op 1 september een reünie organiseren met de 126 kinderen waar ze in de afgelopen 24 jaar voor gezorgd heeft. Haar opvang in de Hovingstraat in Slypskapelle is ondertussen dicht, want Claire gaat genieten van haar pensioen.

Claire (58) volgde een opleiding als verpleegkundige, maar heeft die job echter nooit uitgeoefend. "Ik wilde studeren voor kleuterleidster, maar mocht dat niet van mijn ouders", vertelt Claire. "Voor ik onthaalmoeder werd, heb ik nog bij Westvlees in Westrozebeke gewerkt, waar ik verantwoordelijke van de verpakkingsafdeling was."





Reizen

Ze is moeder van vijf kinderen: Andy (40), Jurgen (35), Nele (33), Arne (25) en Hanne (23). "Twee weken na de geboorte van Hanne ben ik begonnen als onthaalmoeder", vertelt Claire. "Ik wilde iets met kinderen doen en deed een aanvraag bij Kind en Gezin. Ik kreeg een erkenning voor achttien plaatsen. Ik heb het kinderdagverblijf de laatste elf jaar samen met een collega gerund en ook mijn echtgenoot Patrick Dejonghe heeft na zijn pensioen aan het Sint-Niklaasinstituut in Zwevegem nog even geholpen, maar nu is het genoeg geweest. Natuurlijk ga ik 'mijn' kinderen missen. Al het materiaal van de opvang ligt en staat hier nog allemaal, maar mijn kinderen mogen het hebben."





Claire wil nu vooral tijd maken om te reizen. (DBEW)