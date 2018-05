Ontbijtrun schenkt 18.000 euro aan Think Pink 01 juni 2018

De vijfde ontbijtrun op 21 april was een overdonderd succes. 1.500 deelnemers kleurden het dorp roze en stapten of wandelden mee ten voordele van Think Pink, de nationale borstkankercampagne. Het evenement leverde niet minder dan 18.000 euro op. Deze centen worden geïnvesteerd in het wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. Ondertussen besliste de organisatie om de Ontbijtrun voortaan maar tweejaarlijks meer te organiseren. De volgende editie vindt plaats op 25 april 2020.





