Onkruidbestrijding wordt weer uitbesteed 30 maart 2018

Het bestek voor onkruidbestrijding langs wegen op openbaar domein door middel van een installatie met heet water is op de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. De kostprijs is geraamd op 12.500 euro, BTW inbegrepen. Een externe firma gaat hiermee begin mei starten. Andries Sioen (onafhankelijk) vroeg of dat niet te laat is. "Het onkruid moet toch een zekere grootte en hoogte hebben", reageert schepen van Groen Geert Vanthuyne (Visie). "We willen het centrum onkruidvrij. Voor alle duidelijkheid: enkel de straatgoten worden gedaan. Volgens het bestek zesmaal per jaar. Het kan ook meer of minder zijn. Volgens dat het nodig is. Het zou normaliter moeten lukken om het één keer per maand te doen. En we blijven ook een beroep doen op personeel van Groen & Co van Sint-Idesbald in Roeselare." (DBEW)