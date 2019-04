Onbekenden aan de haal met flandrienborden

aan E3-col in Ronse Hans Verbeke

10 april 2019

19u35 3 Moorslede Cartoonist Filip Cardoen (63) uit Moorslede is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van een bizarre diefstal. Onbekenden gingen er in Ronse vandoor met drie levensgrote flandrienborden die Cardoen er speciaal voor de Vlaamse wielerweken had geplaatst. “Vermoedelijk het werk van flauwe grappenmakers of dronken supporters”, zegt Cardoen.

Hij mag dan officieel met pensioen zijn, maar Filip Cardoen en zijn werken blijf je tegenkomen langs Vlaamse wegen. De Moorsledenaar schilderde in de laatste jaren flink wat flandrienborden die links en rechts opduiken en het koersgebeuren in Vlaanderen iets extra’s geven. Dat was de voorbije weken ook het geval in Ronse, op vraag van het stadsbestuur.

3 borden weg

Op de helling in de Kernemelkbeekstraat, op de flanken van de zogenaamde E3-col, plaatste Filip Cardoen tien flandrienborden. De renners die de E3-prijs en Dwars door Vlaanderen reden, passeerden er langs. En vorige zaterdag dokkerden nog zowat 16.000 wielertoeristen tijdens ‘hun’ Ronde van Vlaanderen’ voorbij de borden. “Maandag echter liet het stadsbestuur me weten dat drie van de tien borden verdwenen waren”, zegt Cardoen. “Concreet gaat het om de borden van Yves Lampaert, Tom Boonen en Edvald Boasson-Hagen. Zo’n diefstal is opmerkelijk, want de borden zijn elk 2,50 meter hoog. Je komt er dus niet ongezien mee weg.”

Muziekbos?

Twee jaar geleden overkwam Filip Cardoen iets gelijkaardigs, ook in Ronse. “Toen verdween een flandrienbord van John Degenkolb. Het stadsbestuur deed nadien een oproep en enkele dagen later werd het bord teruggevonden in het Muziekbos. De zaak werd begrijpelijkerwijs nooit opgelost, maar het vermoeden was toen dat de diefstal het werk was van flauwe grappenmakers of dronken supporters. Mogelijk is het nu weer van dat.” Cardoen hoopt vurig dat de borden weer opduiken. “Ze zijn gegeerd in wielermiddens, omdat ze voor wat extra sfeer zorgen op het parcours”, zegt Filip Cardoen. “Bij de start van de Tour de France, begin juli, zullen ze opnieuw te zien zijn.”