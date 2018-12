Nu ook defibrilator aan de polyvente loods Erik De Block

11 december 2018



Moorslede is een ‘hartveilige gemeente’. In dat kader is er op verschillende plaatsen een defibrilator . Sinds kort hangt er ook zo’n AED-toestel aan de polyvalente loods Oltereeke in Dadizele.

In geval van een hartstilstand kan een ‘Automatische Externe Defibrilator’ (AED) worden ingezet om door middel een elektrische schok het hart weer op gang te krijgen. Er zijn drie gemeentelijke AED-toestellen. Naast deze aan de polyvalente loods is er ook een aan de voorgevel van de sporthal van Moorslede en de zijgevel van woonzorgcentrum Maria Middelares in Moorslede.

Daarnaast beschikken ook het tuincentrum Floralux en de firma Demeyere in de Breulstraat in Moorslede) over een defibrilator die altijd beschikbaar is. Ook Maria’s Rustoord in Dadizele en huisartsenpraktijk Echo in de Sparrestraat beschikken over een AED-toestel. Hier is het toestel enkel beschikbaar tijdens de openingsuren.