Nieuwe stap voor plannen voormalig Dadipark 02 augustus 2018

02u43 0

In het kader van de nieuwe ontwikkeling op de gronden van het voormalig Dadipark, zal door de gemeente aan de provincie worden gevraagd om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen gedeeltelijk te herzien. "Om tijd te winnen, zullen we een fragment van dat plan laten herzien", aldus schepen Pol Verhelle (Visie). "We hadden daarvoor al contact met de provincie. Er worden maximaal 57 woningen voorzien. De basisprincipes liggen vast."





"Het grootste deel wordt recreatie en groen", aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). Landscape Interventions en Ziegler Branderhorst Architectuur (Nederland) mag zorgen voor het ontwerp. De jury weerhield drie voorstellen en hakte in september vorig jaar de knoop door. (DBEW)