Nieuwe organisatoren voor feestmarkt 11 augustus 2018

Na meer dan veertig jaar heeft de jaarlijkse feest- en avondmarkt nieuwe organisatoren. Traditioneel is het op Hemelvaart 15 augustus over de koppen lopen. Voor de plaatselijke afdeling van Unizo organiseerde de markt vorig jaar voor het laatst. De nieuwe vereniging 'Dadizele Ondermeent!' neemt het komende woensdag over. "Nu zijn we met een groep van twaalf organisatoren in plaats van vijf man, zoals de afgelopen jaren het geval was", aldus burgemeester Ward Vergote. Voor de eerste keer zijn 5.000 flyers verspreid in Dadizele, Slypskapelle, Moorslede. De dag zelf worden onder de bezoekers 15.000 flyers verspreid met een grondplan, met aanduiding van de handelaars, horeca en verenigingen. Dadizele Onderneemt! bestaat sinds vorig jaar. Rik Knockaert fungeert als voorzitter. "In de Moorsledestraat is er ter hoogte van het spaarbekken voor de eerste keer een parkeerzone voorbehouden voor mensen met een lichamelijke beperking", aldus Rik.





In de Ketenstraat is er traditioneel een rommelmarkt. In het gemeentelijk domein 't Torreke is er vanaf 11 uur de openingsceremonie. Met voor iedereen Pompeschittersbier en -taart. "Naast zo'n veertig plaatselijke handelaars, horecazaken en verenigingen zijn er ook 120 marktkramers ingeschreven", overloopt de voorzitter. "Aan animatie geen gebrek. Daarvoor zorgen de plaatselijke clown Arjoentje (11 tot 13 uur) en zanger Hendrik Deneir (12 tot 13 uur) uit Slypskapelle. In de namiddag zijn enkele uren De Coureurs van de partij. Uitgedost als een retrorenner en met een muziekinstrument."





Meer info: www.dadizeleonderneemt.be (DBEW)