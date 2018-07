Nieuwe centrale verwarming in tekenacademie 02 juli 2018

De tekenacademie krijgt een nieuwe centrale verwarming. De gasconvectoren worden vervangen. Het bestek werd op de gemeenteraad goedgekeurd. De kostprijs is geraamd op 17.132,15 euro, BTW inbegrepen. Op de gemeenteraad in maart kwam fractieleider Sigrid Verhaeghe (Groep a) tussen over het filiaal van de Academie voor Beeldende Kunst. "Blijkbaar zijn er ingrepen aan het gebouw nodig", liet ze toen horen. (DBEW)