Nieuwe bomen in de Breulstraat

In de drukke Breulstraat zijn de bomen ziek. Ze worden daarom allemaal gekapt. Er zijn bomen bij die door felle wind al tegen de vlakte gingen. Om de tien meter worden er nieuwe straatbomen geplant. Vermoedelijk zo'n 290 stuks. Of ongeveer hetzelfde aantal als nu.





De bestaande bomen worden niet alleen geveld maar ook volledig ontworteld. De totale kostprijs is geraamd op 110.000 euro. (DBEW)