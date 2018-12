Nieuwe acties voor de kermis in Dadizele Erik De Block

04 december 2018



Rik Bekaert (Groep a) deed vroeger op de gemeenteraad in Moorslede al het voorstel om de retributies op foorinrichtingen af te schaffen. Nu herhaalde hij dat.

“Voor de kermis in Dadizele koos men als proef voor een andere opstelling maar was dat niet echt een succes”, aldus Rik. “De bezoekers waren tevreden maar er was enige ontevredenheid van een aantal foorkramers”, reageert burgemeester Ward Vergote (Visie). “Onder meer van de uitbater van het oliebollenkraam. Op zijn vorige locatie op de hoek bij de basiliek had hij meer passanten. Voor de kermis volgend jaar gaan we nieuwe acties ondernemen. Er waren twee attracties minder. Eén wegens ziekte en de andere was niet in orde met de papieren. Er zijn andere gemeenten waar het plaatsrecht gratis is maar daardoor is het succes niet echt bijster.”