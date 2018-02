Moorslede neemt afscheid van oud-burgemeester 26 februari 2018

In de basiliek van Dadizele hebben driehonderd mensen zaterdagmiddag de uitvaartplechtigheid van gewezen burgemeester Noël Devos (80) bijgewoond. Noël Devos was echtgenoot van Maggie Robeyns en vader van twee kinderen Tatiana en wijlen zoon Lindsay. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen Chiara en Elise-Marie. In 1965 werd hij de jongste burgemeester van het land. Hij bleef twee legislaturen burgemeester tot de gemeentefusies in 1976. Nadien was Devos ook nog zes jaar schepen.





Het schepencollege van Moorslede was talrijk aanwezig op de afscheidsplechtigheid. Devos was een gewaardeerd lid van N-VA Moorslede-Slypskapelle-Dadizele. "In Dadizele was hij jaren ons boegbeeld", zegt schepen Mia Wyffels (N-VA). "Jarenlang konden we bij hem terecht voor advies."





Nadat hij eind 2000 afscheid nam van de politiek, schreef hij regelmatig artikels voor de heemkundige kring Dadingisila. "Hij was erelid van het eerste uur en bron van 'Daiselse' informatie", reageert voorzitter Daisy Decoene.





Voor aanvang van de gemeenteraad vorige donderdagavond in Moorslede werd ook een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de oud-burgemeester. (DBEW)