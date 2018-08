Moeder en kroost dakloos na brand VRIEND VAN BEWOONSTER VERANTWOORDELIJK? HANS VERBEKE

06 augustus 2018

02u33 0 Moorslede Een vrouw (45) en haar vier kinderen moeten op zoek naar een ander onderkomen, na een hevige brand gisteren in hun woning langs de Iepersestraat in Moorslede. Het drama is mogelijk de schuld van een vriend van bewoonster Linda Willaert. De man, Carlos C., werd door de politie ondervraagd.

Steven Roose (37) die samen met zijn gezin langs de Iepersestraat woont, werd er gisteren op de middag door zijn vrouw attent op gemaakt dat er behoorlijk wat rook te zien was in de omgeving. "Ik ging een kijkje nemen en zag dat de rook alleen maar toenam", vertelt de man. "Mijn bezorgdheid werd groter toen ik een vreemd geknetter hoorde. Toen ik bijna aan de woning van Linda was, zag ik vlammen, metershoog al. Een Opel Tigra stond in brand." Voor Steven zat er weinig anders op dan snel de brandweer te bellen. "Ik stond machteloos, het vuur sloeg ongenadig toe." Toen de blussers (uit de posten Moorslede, Zonnebeke en Roeselare) arriveerden, had de brand zich al uitgebreid naar een Mazda 323, ook een auto zonder nummerplaten, die vlak achter de Tigra geparkeerd stond. En erger: de veranda stond ook in lichterlaaie. "Het vuur breidde zich bovendien ook uit naar de keuken", weet kapitein Peter Vangierdegom van de hulpverleningszone Midwest. "Ook daar is de schade groot."





Dieren

In de woning bevonden zich nogal wat dieren: poezen, enkele honden, reptielen en vissen. Voor enkele van hen kwam alle hulp te laat maar enkele poezen en een hondje konden gered worden. Dat laatste kreeg trouwens zuurstof toegediend door de brandweer, omdat het bevangen was door de rook. Nog tijdens de bluswerken arriveerde bewoonster Linda Willaert met vier van haar kinderen aan haar woning. Het kwam tot een verbale confrontatie met Carlos C., de huidige vriend van de vrouw. Terwijl Linda Willaert ramen was gaan schoonmaken, zou de man in haar tuin hebben gewerkt. Daar zou hij wat afval in brand hebben gestoken en daarna het vuur met een tuinslang hebben gedoofd. Vermoed wordt, dat niet alles gedoofd was zoals het hoort, toen de man er wegging. Linda en haar kinderen reageerden gisteren alvast woedend toen ze met hem geconfronteerd werden. Blijdschap en verdriet wisselden elkaar af bij de kinderen, toen bleek dat enkele dieren gered waren maar ook een grote hond het leven had gelaten. De viervoeter was zowat de laatste herinnering aan hun vader Patrick Somers.





Kort voor de 54-jarige man in januari 2017 overleed aan de gevolgen van levercirrose, gaf hij hen de hond cadeau. Linda en haar kinderen werden opgevangen door de dienst slachtofferzorg van de politie. Het gezin zou in eerste instantie voor korte tijd onderdak vinden bij familie.