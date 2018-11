Moeder Elias Keegan: "Jullie leven gaat gewoon door" 09 november 2018

In het Gentse hof van beroep werd vandaag de fitnessmoord verder behandeld. De familie van het slachtoffer, de 20-jarige Antwerpse Elias Keegan, was aanwezig en gaf tijdens de zitting een emotioneel pleidooi.





"Wij hebben levenslang gekregen, jullie leven gaat door", zei de moeder van Elias Keegan. Op 15 augustus 2016 wilde het West-Vlaamse 'Kartel 13', bestaande uit Tom Kerkhof en Leander Willems uit Moorslede en Sven Vergote uit Menen, een kilogram weed verkopen aan drie Antwerpenaren. In Dadizele liep het uit de hand. Toen de 20-jarige Elias Keegan met een matrak begon te zwaaien, trok Tom Kerkhof het vuurwapen en schoot. Elias werd dodelijk getroffen. Kristiaan Vandenbuscche, de advocaat van de schutter Tom Kerkhof, vroeg in beroep de vrijspraak op grond van de wettige zelfverdediging. Daarop reageerde de moeder woedend in haar brief.





"Bestaat zelfverdediging uit iemand zijn leven ontnemen? Door jullie heb ik geen afscheid kunnen nemen van Elias. De begrafenisondernemer zei ons dat het beter was hem niet te zien. Hij was er te erg aan toe."





De daders leken in het hof niet echt onder de ondruk van haar woorden. Ze bleven ontkennen dat ze Elias wilden neerschieten. De schutter riskeert vijftien jaar, zijn twee kompanen riskeren een celstraf twaalf en vijf jaar. De uitspraak staat gepland op 14 december. (DJG)