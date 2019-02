Minister Crevits op werkbezoek in kaasmakerij Milcobel: “mooie kansen voor deeltijds leren” Erik De Block

19 februari 2019

15u04 0 Moorslede Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) kwam dinsdagvoormiddag op werkbezoek in de kaasmakerij Milcobel langs de Stationstraat in Moorslede. Er vond een rondleiding plaats met de uitleg van heel het productieproces van rauwe melk tot afgewerkte kazen. Zoals bijvoorbeeld Oud Brugge en Brugse Blomme.

De minister is onder meer bevoegd voor het onderwijs en paste het bedrijfsbezoek ook in dat kader. In de kaasmakerij zijn er momenteel veertig vacatures. Dat gaat van onder meer een machinebediener en technieker tot een productiereiniger, kaasmaker en personeel voor de verpakking. Er wordt in drie ploegen en in het weekend gewerkt.

Hilde Crevits pleitte voor het invoeren van deeltijds leren en werken bij Milcobel. “Omwille van de arbeidskrapte is het hier in de regio moeilijk om geschikte profielen te vinden”, aldus de minister. “Daarom kan er deeltijds leren worden opgestart zodat jongeren kennis maken met het bedrijf en hier kunnen doorgroeien. Het biedt mooie kansen.”

De minister had er ook een overleg met bedrijfsleiders en melkveehouders en ging het onder meer ook over de gevolgen van de Brexit voor de zuivelsector. Milcobel Moorslede behoort tot de grootste Zuivel-coöperatieve van België. Elk jaar zet men er in de diverse vestigingen 1,55 miljard liter melk om in heerlijke zuivelproducten. De kaasfabriek in Moorslede specialiseert zich in de productie van consumentenkazen. Er wordt meer dan 20.000 ton kaas geproduceerd. ‘Brugge’ is uitgegroeid tot het voornaamste Belgische kaasmerk.