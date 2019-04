Mestkar verliest lading tussen Moorslede en Passendale LSI

Een vuile weg en een indringende mestgeur. Daar werden de bewoners van de Stationsstraat in Moorslede en Statiestraat in Passendale (Zonnebeke) dinsdagnamiddag op getrakteerd. Oorzaak was een mestkar die tussen Passendale en het centrum van Moorslede een deel van haar lading was verloren. De tractorbestuurder zette zijn gevaarte in het centrum van Moorslede langs de kant omdat hij door tal van automobilisten attent gemaakt werd op het probleem. Hij loste het euvel op, maar zette daarna gewoon zijn weg verder. Op de plaats waar hij halt had gehouden liet hij geen spoor, maar een hele brij mest achter. De brandweer snelde ter plaatse om een traject van 2 kilometer schoon te spuiten. De weg tussen Moorslede en Passendale veranderde daarna even in een sneeuwlandschap door het schuim van de gebruikte detergent.

Geen verantwoordelijkheid

“Ik reed achter de mestkar en zag de mest eruit spuiten”, vertelt een buurtbewoner. “Maar toen ik zag dat de bestuurder zich langs de kant zette, ging ik ervan uit dat hij wel zijn verantwoordelijkheid zou nemen om de weg schoon te (laten) maken. Niet dus. Ik weet enkel dat het om een groene tractor ging.”