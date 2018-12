Matras in brand op hoeve LSI

In een bijgebouw van de hoeve van landbouwer Marnik Vanackere uit de Scherminkelstraat in Moorslede is maandagavond rond 17 uur brand uitgebroken. Een ruimte van het bijgebouw, dat dienst doet als verblijf- en slaapplaats voor seizoensarbeiders vulde zich met rook. Het vuur kon snel opgemerkt en nog door de landbouwer en zijn helpers geblust worden. De schade bleef dan ook beperkt. De brandweer van de zone Midwest snelde wel nog ter plaatse om het vuur helemaal onder controle te krijgen, te ventileren en grondig na te kijken. Op en rond de hoeve was men volop in de weer met het oogsten van prei. Er raakte niemand gewond. Het was een matras in het bijgebouw dat vuur vatte. De oorzaak was accidenteel.