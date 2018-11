Mariënstede start met een dorpsbioscoop 06 november 2018

Mariënstede tovert het vroegere conciërgehuis nabij het Rosarium om tot de kleinste dorpsbioscoop van het land. Er worden dertig zitplaatsen voorzien. "Samen naar de film kijken of luisteren naar een boeiend verhaal, verbindt mensen", aldus Hilde Decoene. "Het wonder is dat je samen in de intimiteit van de donkere zaal zo opgaat in wat er op het scherm gebeurt en dat kan delen. We verwachten de geboorte binnen 9 maanden en daarna volgt de babyborrel." In het pand woonde Cyriel Vandenabeele tientallen jaren. Hij was de tuinman van het kasteel waarin nu volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking wonen en werken. Ze proberen te integreren. Later werd het statige herenhuis bewoond door Nestor Samyn. De afgelopen jaren werd het gebruikt als stapelruimte. Wie zich geroepen voelt om mee te werken aan de filmprogrammatie, kan contact opnemen met Hilde Decoene in Mariënstede 056/50.94.13. (DBEW)