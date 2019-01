Mariënstede krijgt steun om zelf schepijs te maken Erik De Block

21 januari 2019

14u27 0 Moorslede In Dominiek Savio in Gits vond de uitreiking van de Awards van BNP Paribas Fortis Foundation plaats.

Deze stichting bekroont elk jaar projecten van Belgische verenigingen die zich inzetten voor kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden. Acht projecten uit onze provincie vielen dit keer in de prijzen. Waaronder Mariënstede uit Dadizele. Ze dienden hun project ‘Schepijs maken: zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking’ in en dat leverde hen 8.000 euro op.

Mariënstede vangt mensen met een beperking op en biedt aan zo’n negentig mensen een zinvolle dagbesteding aan. Deze mensen werken in de tuin, de bakkerij en de zuivel- en voedingsateliers. Nadat het vorige zuivelatelier te oud was geworden, is de vzw gestart met een nieuwbouw zodat de jongeren kaas en yoghurt kunnen blijven maken. Door het succes en de vele bezoeken van schoolkinderen, wil ze de werking nog verder uitbreiden met het maken van schepijs. Daarvoor zijn extra middelen nodig.