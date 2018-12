Maria’s Rustoord neemt nieuwbouw in gebruik



Erik De Block

05 december 2018

16u53 4 Moorslede Rusthuis Maria’s Rustoord in de Ketenstraat in Dadizele heeft vandaag een nieuwe vleugel in gebruik genomen. Op een bestaand gebouw kwam er een verdieping bij. Ook werden de bestaande tweepersoonskamers ontdubbeld.

“Goed voor 26 extra kamers en één kamer kortverblijf”, zegt directeur Gerdy Desmedt. “Het gaat om een investering van vier miljoen euro, zonder subsidies. We beschikken nu over 1.850 vierkante meter vloeroppervlakte extra. Voor ons personeel zijn er veertien parkeerplaatsen. Zo beperken we de parkeerdruk in de Ketenstraat.”

Goed nieuws ook voor de tewerkstelling, want meer bedden betekent twee extra personeelsleden. De medewerkers en de heemkundige kring Dadingisila besloten samen om voor de naam te werken met bestaande gehuchten in het bedevaartsoord. De bestaande afdeling noemt nu De Kadorre. De nieuwe vleugel die hierop aansluit wordt De Pleute. De andere afdelingen zijn De Vijfwegen en De Kleppe. Het cafetaria wordt Den Ast.

De werken begonnen in februari 2017. Maria’s Rustoord beschikt nu over 98 bedden. Vandaag kwamen er zeven nieuwe bewoners bij. Er is een wachtlijst van enkele maanden.