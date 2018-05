Man met elektrische fiets kritiek na ongeval met auto 07 mei 2018

Een man uit Wervik werd gisteren in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis na een ongeval met zijn elektrische fiets.





De man reed rond 10 uur in de Dadizeelsestraat richting Moorslede toen het mis ging. Een ouder echtpaar wilde drie fietsers, waaronder één elektrische fietser inhalen. "Plots hoorden we een ferme klap achteraan onze auto", vertellen Cécile Samoy en Paul Decapmaker. "De man lag op de grond en was buiten bewustzijn."





Meteen gingen omstaanders over tot reanimatie.





Volgens een getuige wilde de man op de elektrische fiets de andere fietsers inhalen, terwijl de auto passeerde. De man week te ver uit naar links waardoor hij de auto raakte en viel. De





Wervikaan werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. (AHK)