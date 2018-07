Man doet behoefte voor kantoren NMBS 05 juli 2018

Een man uit Moorslede werd dinsdag rond 16.30 uur opgepakt in het station van Adinkerke nadat hij zijn behoefte had gedaan voor de kantoren van de NMBS. De man was openbaar dronken, maakte amok en zorgde voor overlast waarop het NMBS-personeel de politie belde. Die zag zich genoodzaakt de man, die voor geen rede vatbaar was, op te sluiten in de politiecel ter ontnuchtering.





(BBO)