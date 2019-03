Man blijft rijden ondanks herhaald levenslang rijverbod: rechter veroordeelt hem tot 2,5 jaar cel Hans Verbeke

11 maart 2019

12u19 0 Moorslede “Twaalf keer veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs, verschillende keren een levenslang rijverbod, je bent een hopeloos geval.” De politierechter in Kortrijk was maandag niet mals voor Gery Moerenhout, een 61-jarige man uit Dadizele. Omdat hij opnieuw betrapt werd en alle vonnissen doodleuk naast zich neerlegt, moet de Dadizelenaar nu 2,5 jaar naar de cel.

De politie hield Gery Moerenhout vorig jaar in Roeselare tegen met zijn wagen. Een verzekerings- en keuringsbewijs kon de man niet voorleggen. Moerenhout had ook geen rijbewijs. Kon ook niet, want de man was toen al negen keer veroordeeld tot een levenslang rijbewijs. De eerste keer gebeurde dat in 1990. Na zijn laatste veroordeling, twee jaar geleden, moest de man twaalf maanden een enkelband dragen. Veel indruk heeft dat kennelijk niet gemaakt, want Moerenhout werd een jaar later weer betrapt.

“Had geen andere keus”

“Veertien dagen eerder was ik buitengezet uit mijn woning. Mijn spullen stonden gewoon op straat. Ik wou niet dat ze gestolen werden. Daarom ben ik ze met de wagen gaan ophalen om alles te stockeren bij een vriend”, zei de Dadizelenaar. De politierechter draaide eens met zijn ogen bij het horen van die uitleg. “Je weet dat je nooit meer met de wagen mag rijden. Dan moet je een beroep doen op iemand anders. Ik geloof je uitleg niet. Je staat te liegen dat je bijna in brand schiet. Een hopeloos geval, dat ben je. Nooit eerder heb ik dit meegemaakt, iemand met zo’n waslijst aan veroordelingen. Of vind je het normaal dat je al twaalf keer veroordeeld bent voor rijden zonder rijbewijs?” Zijn straf was dan ook niet mals: een tiende en elfde levenslang rijverbod, zestienduizend euro boete en 2,5 jaar effectieve celstraf. “Je hebt kansen genoeg gekregen”, zei de rechter. “Ik stel vast dat een vonnis weinig tot niks betekent voor je. Niet meer mogen rijden, betekent ook echt niet meer mogen rijden. Punt.”