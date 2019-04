Man (53) terroriseert buurt: omwonenden willen dat het stopt VHS

09 april 2019

11u22 0 Moorslede Het liefst zien ze ‘m verhuizen, de omwonenden van de Kardinaal Cardijnlaan in Dadizele. Maar Martin B. is dat niet van plan. De 53-jarige man terroriseert volgens omwonenden de buurt. B. dikt intussen zijn strafregister aan. Hij staat nu terecht voor diverse diefstallen. “Hij is duidelijk niet helemaal OK in zijn hoofd”, klonk het op de rechtbank.

Martin B. woont in een zogenaamd ouderenhuisje langs de Kardinaal Cardijnlaan. Graag gezien, is hij echter niet in de buurt. Dat komt omdat hij met de regelmaat van de klok voor overlast zorgt en nergens om geeft. In november 2017 zag iemand uit de buurt dat B. aan zijn wagen aan prutsen was. Toen de eigenaar van het voertuig hem daar op aansprak, bleef B. lustig verder doen. Hij haalde een fietsje uit de wagen en ging er mee vandoor. De politie werd erbij gehaald, voor de zoveelste keer. Een jaar voordien was dat ook al het geval, toen hij in de zomer te slapen lag in de zetel bij een vriend van hem. B. had zoveel gezopen dat de vriend ‘m niet meer wakker kreeg. Ook de politie slaagde daar aanvankelijk niet in. Toen het een hele tijd later wel lukte, werd B. bestuurlijk aangehouden. Hij was namelijk vrij onder probatievoorwaarden. Van de alcohol afblijven, was één van de voorwaarden waaraan hij zich moest houden.

Toegang tot winkel ontzegd, na tal van diefstallen

Martin B. staat ook terecht omdat hij op 22 januari 2016 enkele blikken bier wegmoffelde in de GB-supermarkt in Moorslede. De slager van de winkel merkte dat op. De zaakvoerder zat met de handen in het haar. Omwille van eerdere diefstallen in de winkel mocht B. er niet meer binnen maar dat lapte hij dus aan z’n laars. De politie werd er dan maar bijgehaald en dat leverde B. een stevig proces-verbaal op. De Dadizelenaar stond in 2015 ook al eens terecht omdat hij z’n eigen broer had verwond met een mes. Volgens het openbaar ministerie is zijn flink gevuld strafblad gedeeltelijk te verklaren doordat de man geestelijk niet helemaal OK is. Op 24 april kent hij z’n straf voor de feiten die hem nu worden aangewreven.