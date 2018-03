Lotto Belgium Tour komt terug 29 maart 2018

02u55 0 Moorslede Moorslede wordt opnieuw aankomstplaats voor de Lotto Belgium Tour voor vrouwen elite. Dat was twee en drie jaar geleden ook al het geval.

De gemeenteraad keurde de overeenkomst met de vzw Belgium Ladies Cycling goed. Ninove gaf forfait voor de eerste rit op woensdag 5 september.





De organisatoren deden een oproep voor een vervangende gemeente en kwamen bij Moorslede uit.





Mogelijk uitbreiden

Ex-wielrenner Jürgen Deceuninck (onafhankelijk) vroeg of er nieuws is over het parcours. "Daarover weten we nog niks", aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). "Misschien gaan we de omloop uitbreiden over heel de gemeente. We betalen 8.500 euro. Onze gemeentesecretaris kon een goede prijs bedingen." (lacht). De internationaal sterk bezette Lotto Belgium Tour duurt vier dagen en eindigt op zaterdag.





(DBEW)