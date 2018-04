Lookalikes schlagerzangers stelen show in Maria's Rustoord 11 april 2018

Heel veel volk gisterennamiddag in de cafetaria van het woonzorgcentrum Maria's Rustoord in de Beselarestraat voor de vierde editie van het schlagerfestival. Op het podium stonden imitators van toppers zoals Clouseau, Get Ready, Rita Deneve, komiek André van Duin en zanger Jantje Smit. Ze brachten ambiance met heel wat Vlaamse meezingers. Het werd dankzij de optredens van het personeel alvast een sfeervolle zang- en dansmiddag voor de bewoners en hun familie. Zoals het hoort op een schlagerfestival ontbrak de polonaise alvast niet.





In het rusthuis wordt niet alleen gefeest, maar ook gebouwd. In het najaar gaat een nieuwbouw open met zesentwintig kamers, twee woonkamers en twee zithoeken. (DBEW)