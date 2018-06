Lichtdetectie moet inbraken in jeugdcentra tegengaan 26 juni 2018

02u25 0 Moorslede Na twee inbraken in jeugdcentrum De 4link in de Iepersestraat en vorige maandagnacht ook in jeugdhuis Den Teirlinck op de Marktplaats neemt het gemeentebestuur van Moorslede maatregelen.

"We trekken hiervoor 5.000 euro uit", aldus schepen Leen Uyttenhove (PRO) op de gemeenteraad. "Er komt onder meer lichtdetectie. Er kwamen al twee firma's langs en we wachten op hun offerte. Ondertussen zijn er ook al andere maatregelen getroffen, maar die kunnen we hier niet verklappen." Onafhankelijk gemeenteraadslid Andries Sioen, die aan de verkiezingen deelneemt op de lijst van STERK, kwam tussen over de feiten. "De inbraken in het jeugdcentrum gaan steeds gepaard met toch wel wat financiële schade voor de jeugdverenigingen die er zijn gevestigd. Is er een mogelijkheid om een alarmsysteem en camera's aan het jeugdcentrum te plaatsen?", aldus Sioen, die het ook had over fietsendiefstallen aan de stalling achter de Sint-Martinuskerk. Momenteel hangen er camera's aan het gemeentehuis op de Marktplaats, op het domein Grimmertinge en op 't Torreke in Dadizele.





"De politie levert heel goed werk en dankzij de camera's zijn er al diverse zaken opgelost", reageert burgemeester Ward Vergote (Visie). "Dat gaat van vandalisme en inbraken tot een handtas- en fietsdiefstal. Maar we kunnen er niet alles oplossen en zullen het ook niet volhangen met camera's." (DBEW)