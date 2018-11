Leraar (23) knalt na bocht tegen paal 29 november 2018

Langs de Werviksestraat in Moorslede is gisteren even over de middag een wagen tegen een elektriciteitspaal geknald. Leraar Jonas Gryson (23) uit Geluveld (Zonnebeke) reed na schooltijd met zijn Citroën van de Broederschool in Roeselare naar huis. Toen hij uit een bocht kwam, schrok hij even van een tegenligger waardoor hij wat moest corrigeren en een kleine stuurfout maakte. Voldoende om rechts van de weg in de grasberm en uiteindelijk met een knal tegen een betonnen elektriciteitspaal terecht te komen. Door de klap kraakte de paal af en belandde het voertuig wat verderop in de haag van bewoner Frans Vandamme. Jonas bleef ongedeerd. Elektriciteitsnetwerkbeheerder Eandis kwam met een technische ploeg ter plaatse om de vernielde paal te vervangen. De Citroën raakte zwaar beschadigd en is rijp voor de schroothoop. (LSI)