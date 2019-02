Leerling-bestuurder knalt met auto in gracht tegen boom LSI

13 februari 2019

18u18

Bron: LSI

In de Gentsestraat in Moorslede is woensdag rond 17 uur een 18-jarige jongeman met zijn auto in de gracht beland. K.G uit Moorslede reed met zijn Opel Corsa van Beitem naar Moorslede. Mogelijk werd hij verblind door de zon, want in een flauwe bocht naar links reed hij de gracht in. Zijn auto kwam tegen een boom tot stilstand. Omdat de auto onder de motorkap begon te roken, snelde de brandweer ter plaatse. Echt blussen moest die niet. De automobilist werd met pijn aan de arm en het hoofd naar het ziekenhuis overgebracht. Een L-teken als leerling-bestuurder bleef aan de achterruit van de wagen bengelen. De Gentsestraat is geregeld het decor van ongevallen. Het bochtige traject en te hoge snelheid liggen vaak aan de oorzaak.