Leerling (16) valt door raam van klaslokaal op tweede verdieping 21 april 2018

02u58 0 Moorslede In de school Ter Sterre in Moorslede is donderdagvoormiddag een 16-jarige leerling uit het raam gevallen van de tweede verdieping. De jongen uit het vijfde middelbaar raakte als bij wonder slechts gewond aan zijn been en verkeert niet in levensgevaar.

De 16-jarige jongen was tijdens de pauze in de voormiddag alleen achtergebleven in het gebouw toen hij plots door het raam naar beneden viel. De mug-helikopter landde bij de school om de jongen over te brengen naar het AZ Delta in Roeselare.





"De jongen is de hele tijd bij bewustzijn geweest en zijn toestand is stabiel", zegt directeur Diter Den Baes van de scholengroep Mandel & Leie 26. "Voor iedereen was het natuurlijk wel enorm schrikken, maar iedereen heeft volledig volgens het boekje en correct gehandeld. We hebben ook meteen voor opvang gezorgd voor de leerlingen want zoiets laat wel een indruk na natuurlijk. We hebben ook goed gecommuniceerd naar de ouders toe."





Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog verder onderzocht. Ter Sterre in de Passendaalsestraat maakt deel uit van het buitengewoon secundair onderwijs. Er wordt les gegeven aan leerlingen met een autismespectrumstoornis.





(AHK)