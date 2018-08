Kruidenbakken hebben peter of meter 11 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Moorslede heeft op verschillende plaatsene kruidenbakken geplaatst. Er staan er een in de Marktstraat, in de Camille Coolsstraat, aan het rusthuis en aan dienstencentrum de Patria in Mooslede en in Dadizele in gemeentelijk domein 't Torreke, wijk Kapelleveld en op de hoek van de Ketenstraat met de Ridder Janlaan. "Elke bak heeft een peter en meter die in de buurt woont en zich over het onderhoud ontfermt", zegt schepen Natuur & Milieu Ward Gillis (PRO). "Deze mensen kunnen ook meer uitleg over de kruiden bezorgen. De kruidenbakken zijn hoog genoeg zodat honden er hun behoefte niet in kunnen doen. In de kruidenbakken staan klassieke kruiden, zoals tijm, rozemarijn of bieslook. Ook minder gekende kruiden zoals currykruid, bloedzuring of platte peterselie komen in bepaalde bakken voor."





Iedereen mag de kruiden plukken.