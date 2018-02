Koppel ramt elektriciteitspaal na valentijnsdiner WEER ZWAAR ONGEVAL OP DE WATERDAM DOOR OVERDREVEN SNELHEID HANS VERBEKE

16 februari 2018

02u43 0 Moorslede Langs de Dadizeelsestraat in Moorslede gebeurde gisteren een zwaar ongeval. En opnieuw is dat het gevolg van te snel rijden. De slachtoffers zijn een koppel dat na een valentijnsdinertje op weg was naar huis. Stieven Bulckaen (28) raakte zwaargewond, zijn vriendin Debby D'hondt (26) bleef zo goed als ongedeerd. "Als iedereen zich daar aan de maximumsnelheid houdt, gebeuren dergelijke drama's niet", zegt burgemeester Ward Vergote (Visie).

Iets na middernacht, donderdagmorgen, verloor Debby D'hondt (26) de controle over haar stuur. Dat gebeurde langs de Dadizeelsestraat, vlakbij het transportbedrijf Verstraete. Samen met haar vriend, Stieven Bulckaen (28) uit Menen, reed de vrouw huiswaarts, naar de woning die ze een tijdje geleden betrok in de Stationstraat.





Gekatapulteerd

Het koppel had er een gezellig valentijnsdineetje opzitten, in een Kortrijks eethuis.





Hun Peugeot 307 break raakte rechts van de weg af, botste tegen een boom en werd daardoor de lucht in gekatapulteerd. Het voertuig sloeg op een hoogte van zowat 2,5 meter te pletter tegen een verlichtingspaal, die prompt afknakte. De wagen plofte op z'n dak tegen de grond. Passagier Stieven Bulckaen, die naar alle waarschijnlijkheid z'n veiligheidsgordel niet droeg, werd uit het voertuig geslingerd. Bestuurster Debby D'hondt bleef zo goed als ongedeerd maar was in shock.





Gladheid

Buurtbewoners Kurt Lepla en Rebecca Delaey waren als eersten bij het wrak.





"Het was verschrikkelijk", getuigt het koppel. "De jonge vrouw achter het stuur was in paniek en schreeuwde om hulp. Pas even later hoorden we in het donker plots nog iemand roepen. Het was haar vriend, die tussen de struiken lag. Hij had onder meer een zware hoofdwonde. Omdat we vreesden dat hij het bewustzijn zou verliezen, zijn we tegen hem blijven praten." Dat er in de buurt van hun woning alweer een ongeval gebeurd is, verbaast het koppel niet. "We veroordelen niemand, maar veel mensen rijden hier gewoon te snel. De bocht naar rechts voorbij het transportbedrijf Verstraete heeft een kwalijke reputatie. Negen jaar geleden verongelukte hier een man van 24 jaar uit Dadizele en om de haverklap steken hier auto's in de gracht."





Volgens Kurt Lepla vormt het dubbel rijtje kasseien tussen de betonnen rijweg en het fietspad een gevaar. "Als het nat is, zoals ook nu weer, glij je daar weg. Misschien helpt het als de kasseien in dit deel van de straat weggehaald en vervangen worden door een betonstrook."





Burgemeester Ward Vergote (Visie) is daar echter niet voor gewonnen. "Integendeel zelfs", zegt hij. "Wie op de kasseitjes belandt, voelt dat en weet dat hij of zij moet bijsturen. Ze wegnemen, is de automobilisten eigenlijk uitnodigen om ook een deel van het fietspad te gebruiken als rijweg. Dat is geen optie. We hebben in het verleden al bijkomende verkeersborden en paaltjes geplaatst, om bestuurders te wijzen op het gevaar. De snelheid is er ook bewust beperkt tot 50 kilometer per uur. Wie zich daaraan houdt, raakt veilig thuis."