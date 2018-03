Jongen (8) na vier uur teruggevonden 13 maart 2018

In de Menense regio is gisteravond met man en macht gezocht naar een verdwenen 8-jarige jongen met een mentale beperking. Met succes, want zo'n vier uur na zijn verdwijning werd K. gezond en wel teruggevonden in Dadizele bij Moorslede, op zo'n negen kilometer van waar hij was verdwenen. Tot grote opluchting van zijn ouders. Zij hadden rond 20 uur zelf een oproep via sociale media verspreid, die in één uur al 3.500 keer werd gedeeld. K. was rond 16.45 uur weggelopen in de buurt van de Wervikstraat in Menen.





De politie nam zijn verdwijning meteen ernstig en startte een zoekactie. Het zette daarvoor ook een speurhond in. "Eind goed, al goed", klonk het rond 21 uur ook opgelucht bij de korpschef van de politiezone Grensleie Tony Halsberghe. (LSI)