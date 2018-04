Jonge bestuurder knalt tegen elektriciteitspaal 20 april 2018

02u45 0 Moorslede Langs de Dadizeelsestraat in Moorslede is een jonge bestuurder gisterenavond met zijn Opel Astra tegen een elektriciteitspaal gereden. Ook de glazen etalage van een autogarage moest eraan geloven.

De jongeman reed in de richting van Moorslede toen het ter hoogte van een bocht naar rechts mis ging. De bestuurder verloor de controle over zijn stuur en kwam uiteindelijk met een harde klap tegen een betonnen elektriciteitspaal tot stilstand. De elektriciteitspaal kwam scheef te staan, de glazen etalage van Opel-garage Depuydt brak in stukken. "Mijn man was in de garage aan het werken en schrok zich kapot toen het ongeval gebeurde", vertelt de echtgenote van zaakvoerder Luc Depuydt. "Er zit een groot gat in onze etalage, ook een auto die in onze garage stond raakte beschadigd door de rondvliegende glasscherven. We zullen het gat dichten door eerst een plaat te steken en daarna installeren we zo snel mogelijk een nieuw raam." De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel onder de indruk. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is voorlopig onduidelijk. Vermoedelijk reed de bestuurder te snel. Eandis kwam ter plaatse om de elektriciteitspaal te herstellen.





Het is trouwens niet de eerste keer dat er een ongeval gebeurt in die specifieke bocht. "Ik woon hier als sinds 1994", vertelt een buurbewoonster. "Sinds die tijd reden al negen auto's in de gevel van mijn woning. Ze rijden hier veel te snel en schatten de bocht simpelweg volledig verkeerd in." De gemeente liet al vangrails en paaltjes plaatsen voor de huizen. (DBEW/AHK)