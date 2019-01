Installatie nieuwe gemeenteraad verloopt vlekkeloos Erik De Block

04 januari 2019

15u01 0

De installatie van de nieuwe gemeenteraad in Moorslede is donderdag vlekkeloos verlopen.

Alle leden legden de eed af. Evenals de leden van het ‘Bijzonder comité voor de sociale dienst’, het vroeger OCMW. In een uur was het allemaal afgewerkt. De raadszaal in het gemeentehuis liep zoals te verwachten bomvol. Er stonden zelfs veel mensen op de trappen en in de inkom. Veel familieleden, vrienden en sympathisanten van de verkozenen tekenden present.

Enkele rechtstreeks verkozenen nemen hun mandaat in de gemeenteraad niet op. Het gaat om gewezen burgemeester Marc Vermont, uittredend gemeenteraadslid Noël Verbrugghe (beiden Groep a), uittredende schepenen Leen Uyttenhove (PRO) en Mia Wyffels (N-VA), gewezen OCMW-voorzitter Luc Deceuninck (STERK) en Filiep Terryn (N-VA).

Daardoor komen als opvolgers Bernard Vuylsteke, Margaux Vandekerckhove (beiden Groep a), Nick Vandeginste (PRO), Gert-Jan Hovaere, Veerle Demeulenaere (beiden N-VA) en Karen Bekaert (STERK) in de gemeenteraad. Het schepencollege legde eveneens de eed af en kregen alle schepenen daarna hun lint.

Nieuwkomer Benedikt Vallaey (STERK) wordt als vijfde schepen toegevoegd aan het schepencollege. Hij wordt voorzitter van het ‘Bijzonder comité voor de sociale dienst’. Waartoe ook uittredend gemeenteraadslid Marnik Vanackere, Romina Dupulthys (beiden STERK), Lisa Oplinus (Visie), Eric Cosyns (PRO), Ine Lievens (N-VA) en David Claeys (Groep a) behoren.

Ward Gillies (PRO) en Stefaan Cardoen (Visie) zetelen in de politieraad.

Meer over N-VA

PRO

politiek