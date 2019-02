Infosessie over opvang kinderen met een beperking Erik De Block

18 februari 2019

Woensdag om 19.30 uur vindt in Mariënstede in de Remi Dewittestraat een infosessie plaats over buitenschoolse kinderopvang tijdens de paasvakantie voor kinderen vanaf 2,5 jaar met of zonder een beperking. Hiervoor is een samenwerkingsverband afgesloten met Cokido uit Kortrijk dat zich inzet op de meer kwetsbare groepen binnen de samenleving. “De bedoeling is om pilootprojecten te starten waarbij kinderen met een beperking kunnen bijspelen of volwassenen met een beperking komen helpen of - waarom niet - beide combineren”, zegt Lies Wallaert van Cokido.

“Veel ouders zitten elke schoolvakantie met de handen in het haar om geschikte buitenschoolse kinderopvang te vinden. Er is een nijpend tekort aan opvang buiten de schooluren en dat is voor kinderen met een beperking zeker niet anders. Nu onze methodiek op punt staat, willen wij een nieuwe uitdaging aangaan en samen met de ouders ook een oplossing zoeken voor díe kinderen.”

“MarIënstede wil meewerken aan een inclusieve samenleving”, aldus directeur Lieven Detavernier. “Focus op talent in de plaats van beperking, focus op opportuniteiten in de buurt. We voorzien extra begeleiding door volwassenen met een beperking in het kader van hun dagbesteding.”

Meer info: 056/25.51.32.