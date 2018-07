Inbrekersduo blijft in cel 07 juli 2018

Twee Tsjechen blijven langer achter de tralies, zo besliste de raadkamer in Ieper gisteren. M.G. (43) en M.H. (30) konden op 3 juni kort na een inbraak in een woning in Moorslede opgepakt worden. Ze gingen aan de haal met juwelen, maar konden later worden geklist en zitten nu in voorhechtenis. (LSI)