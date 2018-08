Hevige brand veroorzaakt door slecht gedoofde afvalbrand 08 augustus 2018

De brand die zondagmiddag in de Iepersestraat in Moorslede het huis van Linda Willaert (45) en haar kinderen verwoest heeft, is het gevolg van een afvalbrand die een dag eerder in de tuin werd aangestoken. Dat zegt het Ieperse parket. Het vuur was onvoldoende gedoofd, waardoor smeulende resten zondagvoormiddag aan de achterkant van de huurwoning kleine vlammetjes veroorzaakten. Dat was voldoende om het verdroogde gras vuur te laten vatten. De vlammen vonden al snel hun weg naar de veranda en twee auto's die naast het huis geparkeerd stonden. De vlammen drongen ook de keuken binnen, die daardoor helemaal verwoest werd. Er was op dat moment niemand thuis.





Linda Willaert en vier van haar kinderen kwamen thuis aan tijdens de bluswerken. "De politie had me gebeld en sprak over een brandje, vermoedelijk om me niet ongerust te maken", zegt de vrouw. "Maar het bleek veel erger dan dat."





Het huis is onbewoonbaar. In de brand stierven ook een aantal dieren, waaronder hond Zita. Dat kwam hard aan bij de kinderen omdat de viervoeter het laatste cadeau was dat ze gekregen hadden van hun vader Patrick Somers, die anderhalf jaar geleden overleed. Linda en haar kinderen kunnen voorlopig terecht bij Lindsey, een dochter die in Woesten woont. (VHS)